Para JBS, ciberataque que sofreu provavelmente se originou na Rússia (Casa Branca)

A filial americana da gigante brasileira de processamento de carne JBS alertou que o ciberataque com exigência de resgate, que a empresa sofre desde domingo, veio de uma "organização criminosa provavelmente com sede na Rússia", afirmou nesta terça-feira (1º) uma porta-voz da Casa Branca.



"A Casa Branca está em contato direto com o governo russo sobre este assunto e envia a mensagem de que os Estados responsáveis não abrigam criminosos de ransomware", disse a porta-voz Karine Jean-Pierre, referindo-se ao esquema que se aproveita das falhas de segurança de um sistema informático para bloqueá-lo e exigir depois um resgate para retomá-lo.



"A Casa Branca ofereceu sua ajuda à JBS e nossa equipe, assim como o Departamento da Agricultura, falaram com seus dirigentes várias vezes", informou Jean-Pierre.



JBS SA