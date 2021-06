Johnson & Johnson terá que pagar US$ 2,1 bilhões por vender talco cancerígeno

A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou-se nesta terça-feira (1º) a considerar um recurso da farmacêutica americana Johnson & Johnson, confirmando assim sua sentença de pagar 2,1 bilhões de dólares em indenização pela venda de talco feito com produtos cancerígenos.



A mais alta instância do país não esclareceu, como de costume, sua decisão, que encerra anos de contencioso e pode repercutir em outras ações coletivas.



A fabricante de produtos de higiene recebeu milhares de reclamações nos últimos anos de pessoas que a acusavam de vender talco que continha amianto e causava câncer de ovário.



A Johnson & Johnson sempre negou essas acusações.



A empresa foi condenada várias vezes, uma delas em 2018 por um júri que a sentenciou a pagar US$ 4,7 bilhões a 22 demandantes por danos e prejuízos.



Em junho de 2020, um tribunal de apelações do Missouri reduziu esse valor, concluindo que alguns demandantes, por não ter vínculos com o estado, não deveriam ter sido incluídos no julgamento.



No entanto, o tribunal considerou que o grupo havia "deliberadamente vendido produtos contendo amianto aos consumidores", o que causou "grande desgaste físico, mental e emocional".



A Johnson & Johnson apelou para a Suprema Corte do Missouri, que se recusou a revisar o caso, e depois para a mais alta corte do país, que fez o mesmo nesta terça-feira.



O grupo argumentou que a ação coletiva, que incluía demandantes de outros estados, violava seus direitos e contestava o valor punitivo da sentença.



Para a empresa, a decisão da Suprema Corte não tem nada a ver com "segurança do produto" e também criticou que "deixa de lado importantes questões jurídicas que os tribunais estaduais e federais continuarão a enfrentar" sobre temas processuais e de competência legal.



