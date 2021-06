Itália lança plataforma digital de cinema e cultura

A partir deste mês de junho, a Itália passa a contar com uma plataforma digital de cinema e cultura, denominada ITsArt e considerada a 'Netflix italiana', já que permite o acesso a filmes, museus e espetáculos que acontecem em todo o país.



Promovida pelo Ministério da Cultura, a plataforma oferece um catálogo com mais de 700 conteúdos, alguns gratuitos e outros pagos.



A plataforma começa com o concerto da Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecília dirigida pelo maestro Antonio Pappano, a ilustração musical da Vila de Poppea executada pelo parque arqueológico de Pompeia e uma visita digital da Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma com a música de Gavino Murgia, entre os espetáculos selecionados para o mês de junho.



"Um palco virtual que se soma ao real para multiplicar o público em todo o mundo, com a garantia de que o virtual nunca substituirá os espetáculos ao vivo", explicou o ministro Dario Franceschini.



Através da plataforma é possível assistir desde filmes clássicos de mestres como Luchino Visconti, Federico Fellini e Vittorio De Sica até shows ao vivo no La Scala de Milão, no Teatro San Carlos em Nápoles ou na Ópera de Roma.



Outra seção permitirá a visita dos monumentos e museus mais famosos da Itália, incluindo o Museu Egípcio de Turim, as ruínas de Pompeia e o Coliseu de Roma.



Os conteúdos estarão disponíveis em italiano e inglês e, por enquanto, poderão ser acessados na Itália e no Reino Unido. Posteriormente, a plataforma estará acessível a partir de outros países.