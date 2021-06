Candidato sequestrado no México é encontrado vivo

Um candidato a prefeito de Acajete, no estado de Puebla, no centro do México, foi encontrado vivo depois de ter sido sequestrado em 29 de maio, informaram as autoridades locais.



"Porfirio Lima Cervantes foi encontrado vivo", disse o governador de Puebla, Miguel Barbosa, em entrevista coletiva. "Estava caminhando por uma cidade no (estado de) Querétaro".



O responsável disse que Lima Cervantes, que concorre à prefeitura de Acajete pelo Partido Verde, está prestando depoimento perante o Ministério Público.



À medida que a eleição se aproxima, os ataques contra candidatos se multiplicam.



Na sexta-feira passada, Cipriano Villanueva, de 65 anos, que era candidato a vereador do município de Acapetahua pelo partido Chiapas Unido, foi morto a tiros.



Também na semana passada, Omar Plancarte Hernández, candidato do Partido Verde a prefeito de Uruapan, no estado de Michoacán, foi sequestrado por homens armados.



No dia 6 de junho, o México realizará a maior eleição de sua história, na qual serão eleitos mais de 21 cargos, incluindo 500 cadeiras na Câmara dos Deputados e 15 governos estaduais.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação antidrogas, o México registrou mais de 300.000 assassinatos, segundo dados oficiais que atribuem a maior parte desses crimes ao crime organizado.