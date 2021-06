Voos comerciais entre Israel e Marrocos a partir de julho

A companhia aérea Israir vai inaugurar uma linha direta entre Tel Aviv e Marrakech a partir de julho, anunciou nesta terça-feira (1º) à AFP a companhia aérea israelense, seis meses após a normalização das relações entre o Estado judaico e o reino de Marrocos.



"O primeiro voo sairá em 19 de julho de Tel Aviv para Marrakech", afirmou uma porta-voz da companhia, esclarecendo que haverá cinco frequências semanais.



"Consideramos que a demanda será elevada e que centenas de milhares de israelenses vão querer desfrutar desses voos diretos para o Marrocos", disse Gil Stav, vice-diretor de vendas da Israir.



O Marrocos foi o quarto país árabe a anunciar, em 2020, a normalização de suas relações diplomáticas com Israel, depois dos Emirados, Bahrein e Sudão, mediado pelo governo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.



O Marrocos abriga a maior comunidade judaica do norte da África, atualmente composta por cerca de 3.000 pessoas. No entanto, cerca de 700.000 judeus de origem marroquina vivem em Israel.