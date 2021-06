Moderna pede autorização completa de sua vacina contra a covid-19

O laboratório Moderna anunciou nesta terça-feira (1º) que apresentou uma solicitação para a aprovação completa de sua vacina contra a covid-19 para a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para pessoas de 18 anos ou mais.



A vacina está autorizada "com caráter de urgência" no país norte-americano desde 18 de dezembro, um processo que permitiu enfrentar a crise sanitária o mais rápido possível.



Desde então, foram administradas mais de 124 milhões de doses do imunizante da Moderna em todo o país, segundo dados dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência federal de saúde pública do país.



Uma aprovação emergencial se baseia "na melhor evidência disponível" sem esperar os dados de acompanhamento a longo prazo necessários para uma aprovação completa, explica a FDA.



Uma aprovação de emergência, emitida com condições, pode ser revogada ou modificada a qualquer momento em função dos novos dados disponíveis.



"Temos o prazer de anunciar esta importante etapa", disse o diretor executivo da Moderna, Stephane Bancel, citado em um comunicado.



A empresa de biotecnologia americana "continuará fornecendo dados (...) continuamente durante as próximas semanas" às autoridades de saúde para respaldar sua solicitação, disse.



A aliança também solicitou no início de maio a aprovação total de sua própria vacina anticovid nos Estados Unidos para pessoas maiores de 16 anos.



