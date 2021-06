A China condenou um famoso blogueiro pela acusação de "difamar os mártires" ao sugerir que o número de mortos no confronto do ano passado na fronteira entre China e Índia foi superior aos quatro anunciados oficialmente.



Qiu Ziming, 38 anos, que tem mais de 2,5 milhões de seguidores no Weibo, a rede social chinesa similar ao Twitter, foi condenado a oito meses de prisão, anunciou o tribunal da cidade de Nanjing.



Qiu "infringiu a reputação e a honra de heróis e mártires ... e confessou seus crimes", afirma o veredicto.



No Weibo, Qiu sugeriu que o balanço real de mortes poderia ser maior que o divulgado oficialmente.



Ele é a primeira pessoa detida com base em um novo dispositivo da lei penal chinesa que proíbe a "difamação de mártires e heróis".



Depois de meses de silêncio, o exército chinês anunciou em fevereiro que quarto soldados morreram em um confronto com tropas indianas no disputado vale de Galwan em junho do ano passado.



Esta foi o pior conflito na fronteira entre China e Índia em décadas.



Os soldados foram homenageados de maneira póstuma como "heróis defensores da fronteira".



