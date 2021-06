Dez anos de guerra na Síria deixaram quase 500.000 mortos, afirma ONG

Quase 500.000 pessoas morreram em 10 anos de guerra na Síria, anunciou nesta terça-feira (1) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), em um balanço atualizado que inclui mais de 100.000 óbitos confirmados recentemente pela ONG.



A grande maioria das mortes que a organização conseguiu confirmar aconteceu entre "o fim de 2012 e o fim de 2015", afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.



De acordo com a ONG, que tem sede em Londres, a guerra provocou 494.438 mortes desde 2011.



No balanço anterior, publicado em março, o OSDH contabilizava 388.000 mortes desde o início da guerra, que explodiu após a repressão de manifestações a favor de democracia em Damasco.



O OSDH conseguiu confirmar desde então as mortes de outras 105.015 pessoas. Quase metade (42.103) são civis que perderam a vida torturados nas prisões do regime.



Desde o início do conflito faleceram 159.774 civis, incluindo 25.000 menores de idade, segundo o OSDH.



A ONG afirma que os ataques do regime sírio e de suas milícias são responsáveis pela maioria das mortes.



Além disso, nos confrontos morreram 168.000 combatentes pró-regime, metade deles soldados sírios. Também faleceram não sírios aliados de Damasco, assim como 1.707 membros do movimento xiita libanês Hezbollah.



O conflito provocou 79.844 mortes entre os rebeldes, incluindo os islamitas, e 68.393 entre os extremistas, principalmente do Estado Islâmico (EI) e do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-braço sírio da Al-Qaeda.



O OSDH também contabilizou 57.567 mortes nas prisões governamentais e outros centros de detenção do regime.



A ONG explica que seu balanço não inclui quase 47.000 detentos que teriam falecido nas penitenciárias - mortes que a organização não conseguiu confirmar.



A intensidade dos combates caiu desde 2020, sobretudo graças a um cessar-fogo no noroeste da Síria que inclui a Idlib, o último reduto extremista e rebelde, e também à pandemia, que concentrou esforços de todos os lados para evitar a covid-19.



O presidente Bashar al Assad, no poder desde 2000, foi reeleito em maio para um quarto mandato de sete anos.