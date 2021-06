Rússia retoma voos para países europeus suspensos pela covid

A Rússia anunciou nesta terça-feira (1) a retomada dos voos para o Reino Unido e vários países da União Europeia (UE), que foram suspensos devido à pandemia de coronavírus.



"Levando em consideração a melhora da situação epidemiológica no Reino Unido, (as autoridades) decidiram não prolongar a suspensão do tráfego aéreo, que será retomado a partir de quarta-feira", anunciou o órgão governamental responsável pela luta contra a covid-19, citado pelas agências de notícias russas.



A Rússia também retomará os voos com Áustria, Hungria, Croácia, Líbano, Marrocos e outros países a partir de 10 de junho.



A suspensão dos voos para a Turquia, principal destino turístico para os russos, foi prorrogada até 21 de junho.