Ataque armado deixa nove mortos no sudoeste da Colômbia

Nove pessoas morreram em um ataque armado em uma área rural do município de Algeciras, no sudoeste da Colômbia, informou a Defensoria Pública nesta segunda-feira (31).



Homens armados invadiram uma casa rural e "acabaram com a vida de oito homens e uma mulher", acrescentou no Twitter a instituição que zela pelos direitos humanos, sem mencionar os motivos ou responsáveis pelo atentado.



Segundo a ONG Indepaz, tratou-se de um massacre ocorrido em uma fazenda que já havia sido atacada no ano passado.



A organização independente garantiu que com esta ação, os massacres - homicídios de três ou mais pessoas no mesmo evento - subiram para 41 até agora neste ano.



No mesmo local, sete pessoas morreram no ano passado, incluindo dois menores, em atentados semelhantes ao registrado nesta segunda-feira.



Dissidentes do acordo de paz assinado pela guerrilha das Farc em 2016, gangues de traficantes e guerrilheiros do ELN disputam o lucro do tráfico de drogas no sudoeste da Colômbia.



A região também havia sido atingida pelos protestos que abalam o país há um mês, deixando pelo menos 59 mortos.



Além das marchas maciças lideradas por jovens que protestam contra os abusos da polícia e exigem um Estado mais solidário diante da devastação econômica provocada pela pandemia, o país está passando por um sério aumento da violência nas áreas rurais.



O presidente conservador, Iván Duque, culpa grupos financiados pelo tráfico de drogas e o garimpo ilegal.