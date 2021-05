Nove pessoas morreram em um ataque armado em uma área rural do município de Algeciras, no sudoeste da Colômbia, informou a Defensoria Pública nesta segunda-feira(31).



Homens armados invadiram uma casa rural e "acabaram com a vida de oito homens e uma mulher", acrescentou no Twitter a instituição que zela pelos direitos humanos, sem mencionar os motivos ou responsáveis pelo atentado.