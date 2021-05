Desemprego urbano na Colômbia chegou a 17,4% em abril

A Colômbia registrou em abril um desemprego urbano de 17,4% contra 23,5% no mesmo mês de 2020, quando o país estava confinado contra a pandemia, revelou nesta segunda-feira (31) o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE).



A desocupação nas 13 principais cidades - o dado que serve de referência para o mercado - foi maior que a de março (16,8%).



Em nível nacional, o desemprego alcançou 15,1% da população ativa. A informalidade, uma das mais altas da América Latina, ronda 47%, de acordo com a autoridade estatística.



"O setor de restaurantes e bares está bastante contraído", comentou o diretor do DANE, Juan Daniel Oviedo, em uma coletiva de imprensa virtual.



A lenta recuperação do mercado de trabalho no último ano poderia se agravar com a crise social que começou em 28 de abril e que deixa quase 60 mortos em um mês de protestos que envolvem manifestantes e policiais e, em cidades como Cali, civis armados.



Com 50 milhões de habitantes, a quarta economia da América Latina enfrenta mobilizações diariamente e bloqueios rodoviários em pontos movimentados, o que está causando desabastecimento.