'O ás das fugas' consegue fugir novamente no Senegal

Um famoso prisioneiro no Senegal, apelidado de "o ás das fugas", conseguiu escapar novamente de uma prisão de Dakar onde estava em uma área de "alta segurança", informou a administração da prisão na segunda-feira(31).



Baye Modou Fall escapou da prisão de Grand Yoff na noite de sábado, Mbaye Sarr, chefe da administração da prisão, disse aos repórteres.



Foi lançada uma investigação para apurar as circunstâncias da fuga deste homem de 32 anos e para saber se teve ajuda, segundo a mesma fonte.



Preso várias vezes por roubo e conspiração, ele já havia escapado cerca de dez vezes de várias prisões no Senegal, segundo a imprensa local.



"Não fugi para sabotar ou porque sou um bandido ou porque tenho medo da prisão", mas para "protestar contra a lentidão do meu caso", disse ele em uma gravação transmitida na segunda-feira pela televisão privada iTV.



"Estou no Senegal", acrescentou, sem especificar o local. E ele diz que está disposto a comparecer ao tribunal no dia em que seus advogados o informarem sobre o início de seu processo.