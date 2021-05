Dinamarca luta para retomar vacinas da J&J e AstraZeneca

O governo dinamarquês solicitou nesta segunda-feira (31) à autoridade sanitária que reconsidere o abandono das vacinas anticovid da Johnson & Johnson e AstraZeneca, depois do objetivo da vacinação completa ser adiado para setembro.



Por causa de problemas de entrega do laboratório americano Moderna à Europa, a Dinamarca teve que atrasar seu objetivo de vacinação completa em duas semanas, e o governo perguntou à autoridade sanitária se esses novos dados não justificam o uso dessas duas vacinas suspensas há várias semanas.



"Neste contexto, agora solicitamos à autoridade sanitária, Sundhedsstyrelsen, que reconsidere sua decisão de suspendê-las, para saber se este novo atraso muda um pouco sua decisão", afirmou o ministro da Saúde dinamarquês, Magnus Heunicke, entrevistado pela televisão pública DR.



A autoridade, cuja decisão é vinculante para o governo, retirou pela primeira vez a vacina da AstraZeneca em meados de abril, devido aos efeitos colaterais raros, mas graves.



No início de maio, tomou a mesma decisão com a da Johnson & Johnson, comercializada na Europa sob a marca Janssen.