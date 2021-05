França diz que eleições no Mali devem ser 'prioridade absoluta'

O governo francês alertou nesta segunda-feira (31) os líderes militares do Mali que a realização de eleições livres no próximo ano deve ser uma "prioridade absoluta", após o segundo golpe de Estado nesse país em menos de um ano.



A advertência ocorre depois que o Mali foi suspenso da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) em uma cúpula de emergência celebrada no domingo.



Mas o grupo se absteve de impor sanções ou de insistir no retorno do presidente e do primeiro-ministro depostos do Mali, que foram detidos brevemente na semana passada.



O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, disse em um comunicado que "a França está de acordo com a prioridade absoluta dada pela CEDEAO à organização de eleições presidenciais em 27 de fevereiro de 2022".



Acrescentou que respeitar o período de transição democrática "é a condição para manter ls compromissos dos sócios do Mali", e reiterou a "firme condenação da França ao golpe de Estado".