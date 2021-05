Empresários do aço recebem dura sentença por desastre ambiental na Itália

Dois empresários proprietários da siderúrgica italiana Ilva, a maior da Europa, foram condenados nesta segunda-feira (31) a mais de 20 anos de prisão por serem responsáveis pelas emissões tóxicas que causaram a morte de centenas de pessoas no sul da Itália.



Para a Promotoria de Taranto (Pullas, sul), pelo menos 400 pessoas morreram, prematuramente, por residirem no entorno da siderúrgica, devido a problemas cardiorrespiratórios e câncer, doenças atribuídas às emissões tóxicas dos alto-fornos da siderúrgica.



Entre os condenados em primeira instância a 22 e 20 anos de prisão, estão os irmãos Fábio e Nicola Riva, acusados de desastre ambiental, de envenenamento da cadeia alimentar e de omissão voluntária das medidas de prevenção.



O ex-governador da região de Pullas, Nichi Vendola, também foi condenado a três anos e meio de prisão por concussão com agravante, ao interferir para que os informes sobre a contaminação fosse atenuados.



Os condenados devem recorrer à Corte de Apelação, motivo pelo qual a sentença seja suspensa à espera do veredicto final - algo que pode durar vários anos.



Entre outros pontos, a família Riva reconheceu que economizou mais de 1,3 bilhão de euros (US$ 1,585 bilhão) entre 2009 e 2013, ao atrasar as obras de adequação às normas de proteção do meio ambiente.