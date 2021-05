A economia da Índia registrou contração de 7,3% no ano fiscal 2020-21, de acordo com os dados oficiais publicados nesta segunda-feira (31), o pior resultado desde a independência, depois que os confinamentos pelo coronavírus deixaram milhões de pessoas sem trabalho.



A terceira maior economia da Ásia cresceu 1,6% entre janeiro e março (o quarto trimestre do ano fiscal), depois de registrar sua primeira recessão técnica desde 1947 com dois trimestres sucessivos de contração.