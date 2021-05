Vietnã suspenderá chegada de voos internacionais por covid-19

O Vietnã suspenderá a chegada de voos internacionais ao aeroporto de Hanói, a partir desta terça-feira devido ao aumento dos contágios por covid-19 - informou a administração da aviação civil.



Em 1º de junho, à meia-noite, entrará em vigor "uma suspensão temporária dos voos internacionais que transportam passageiros para o Vietnã através do aeroporto Noi Bai", anunciou um comunicado da administração.



No fim de semana, o Ministério da Saúde do Vietnã disse que as autoridades descobriram uma "nova variante híbrida" altamente contagiosa, resultado de uma combinação das cepas detectadas inicialmente no Reino Unido e na Índia.



Os voos internacionais com saída de Hanói continuarão a operar, segundo o comunicado, mas o governo não especificou se os voos domésticos serão afetados pela suspensão.



O anúncio da nova variante disparou o alerta no país, que tenta conter focos da pandemia em mais da metade de seu território. Ainda assim, as autoridades amenizaram o quadro, afirmando que essa nova mutação ainda precisa ser "examinada mais profundamente".



Na semana passada, a cidade de Ho Chi Minh, o centro econômico do sul do país, proibiu as chegadas do exterior a seu aeroporto internacional Tan Son Nhat.



Em um primeiro momento, a suspensão ficaria em vigor até 4 de junho, mas a administração da aviação civil informou hoje que foi prorrogada até 14 de junho.



Como parte das restrições adotadas no contexto de combate à covid-19, o Vietnã limitou as chegadas do exterior, e qualquer pessoa que entre no país deve cumprir uma quarentena obrigatória.