COVID-19: França abre vacinação para todos com idade acima de 18 anos

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

A França abriu, nesta segunda-feira (31/5), acontra a COVID-19 para todas as pessoas com 18 anos de idade, ou mais, uma "etapa-chave" para evitar um surto daantes das férias de verão (inverno no Brasil)."Estou convencido de que vamos ver muita gente indo se vacinar", afirmou o chefe dade vacinação da França, Alain Fischer.Esta é uma "etapa-chave" para proteger a população e "voltar a uma vida um pouco mais", disse Fischer à rede de notícias LCI.Acontece que, para se vacinar, os franceses vãode. Os horários disponíveis para a aplicação da vacina em um dos centros oficiais são rapidamente, como se observou nas plataformas habilitadas para reserva de data.Até agora, pouco mais de 25 milhões de franceses receberam pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a 48% daadulta. E pouco menos de 11 milhões receberam duas doses.Em 15 de junho, "é muito provável que tenhamos" a meta do governo de 30 milhões de vacinados com pelo menos a primeira dose, disse Alain Fischer.A França é um dos países europeus maisatingidos pela, com 109.000 mortes registradas até o momento. Novos casos, mortes e hospitalizações têm diminuído nas últimas semanas.Após mais de seis meses de duras medidas para conter a expansão da COVID-19 no país, osrecuperaram parte de sua liberdade em 19 de maio, com a reabertura das áreas externas de cafés e restaurantes, assim como de cinemas eTerão de esperar até 9 de junho, porém, paracomer, ou tomar um café, dentro de um restaurante, bar e estabelecimentos similares.A partir de 30 de junho,com mais de 1.000 pessoas poderão ser realizados. Para poder participar, será necessário apresentar um teste negativo para COVID-19, ou um certificado de

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.