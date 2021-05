Chade acusa Exército da República Centro-Africana de matar seis soldados

Militares da República Centro-Africana mataram um soldado chadiano em um ataque a um posto em seu território, no domingo (31), e sequestraram e "executaram" outros cinco - denunciou o governo do Chade nesta segunda-feira (31), assegurando que este "crime de guerra" não ficará "impune".



A República Centro-Africana acusa regularmente seu vizinho do norte de apoiar os grupos rebeldes armados centro-africanos de seu território.



"As Forças Armadas centro-africanas atacaram, no domingo pela manhã o posto avançado de Sourou, em território chadiano (...), mataram um soldado chadiano, feriram cinco e outros cinco foram sequestrados e posteriormente executados em Mbang, no lado centro-africano da fronteira", declarou o ministro chadiano das Relações Exteriores, Cherif Mahamat Zene, em um comunicado.