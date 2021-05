A espionagem de autoridades europeias por parte dos serviços de inteligência dos Estados Unidos com a ajuda da Dinamarca é algo "extremamente grave" se confirmado, declarou nesta segunda-feira o secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clément Baune.



"É algo extremamente grave, precisamos verificar se nossos sócios dinamarqueses da União Europeia cometeram erros ou falhas em sua cooperação com os serviços americano", disse Baune. "E do lado americano compreender se houve espionagem de autoridades políticas", acrescentou Baune.



A imprensa dinamarquesa informou no domingo que a inteligência dos Estados Unidos espionou vários políticos europeus, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, entre 2012 e 2014, com a ajuda do serviço de inteligência dinamarquês.



A TV pública dinamarquesa Danmarks Radio (DR) afirmou que a Agência de Segurança Nacional (NSA) americana se conectou a cabos de telecomunicações dinamarqueses para espionar altos funcionários de Alemanha, Suécia, Noruega e França.



Para executar a tarefa, a NSA aproveitou uma cooperação de vigilância que tinha com os serviços de inteligência militares dinamarqueses FE.