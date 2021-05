O cantor americano B. J. Thomas, intérprete da canção "Raindrops keep fallin' on my head", faleceu no sábado, vítima de câncer no pulmão, em sua casa de Arlington (Texas) aos 78 anos.



B. J. Thomas venceu cinco prêmios Grammy entre 1977 e 1981. Ele conseguiu o primeiro sucesso em 1966 com uma versão de "I'm so lonesome I could cry" do cantor country Hank Williams e depois com a canção "Hooked on a feeling", em 1968.



Mas foi com "Raindrops keep fallin' on my head", da trilha sonora do filme "Butch Cassidy"", de 1969, que realmente conquistou a fama. A canção venceu o Oscar e chegou ao número 1 das paradas de sucesso nos Estados Unidos.



"Poucos artistas deixaram uma marca mais mais indelével no cenário musical dos Estados Unidos que B.J. Thomas", afirmaram seus agentes em um comunicado.



"Com sua voz suave e rica, o senso musical infalível, a extensa carreira de Thomas envolveu diversos gêneros, incluindo country, pop e gospel".



Após vários anos de luta contra o alcoolismo e o vício em drogas, em 1976 aconteceu o "ponto de inflexão" em sua vida com a conversão ao cristianismo evangélico, afirma o comunicado.



Ele passou a se dedicar à música gospel e no mesmo ano o álbum "Home where I belong" vendeu mais de um milhão de cópias.



O cantor revelou em março que tinha uma forma avançada de câncer de pulmão. "Sou apenas mais um cara. Tive muita sorte. Eu tive uma vida maravilhosa", declarou.