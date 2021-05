Duas pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas neste domingo (30) quando três homens "atiraram contra a multidão" reunida diante de uma casa de espetáculos em Miami, informou a polícia da cidade da costa leste dos Estados Unidos.



De acordo com os investigadores, "o local estava organizando um evento programado e vários clientes estavam do lado de fora" afirmou a polícia em um comunicado.



Quando um Nissan Pathfinder SUV se aproximou do local, "três indivíduos saíram do veículo e começaram a atirar indiscriminadamente contra a multidão", completa a nota.