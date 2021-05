Professores universitários são mortos em atentado no Afeganistão

Ao menos quatro pessoas, duas delas professores universitários, morreram e várias ficaram feridas quando uma bomba explodiu perto do ônibus em que viajavam neste sábado (29) no norte de Cabul, informaram as autoridades.



O ataque ocorreu na cidade de Charikar, capital da província de Parwan, declarou à imprensa o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian.



"Quatro pessoas morreram e onze ficaram feridas", declarou Arian.



Abdullah Abdullah, que chefia o processo de paz no país, condenou o incidente, que qualificou de "ataque terrorista".



Por enquanto, o ato não foi reivindicado e os talibãs negaram envolvimento.



Nas últimas semanas, a violência aumentou no país, cenário quase diário de enfrentamentos entre as forças de segurança e os talibãs.



Estes últimos foram acusados de atentar contra personalidades de destaque na sociedade civil, como jornalistas, juízes, ativistas e políticos em uma onda de ataques executados em Cabul e em outras cidades.



Enquanto isso, o exército americano continua registrando 2.500 soldados que ainda mantém mobilizados no país.



No mês passado, o presidente americano, Joe Biden, determinou que todas as tropas tenham se retirado até 11 de setembro, pondo um fim ao envolvimento dos Estados Unidos em uma guerra que começou há quase 20 anos, após os atentados de 11 de setembro de 2001.