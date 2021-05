Polícia italiana suspeita que família paquistanesa matou jovem por recusar casamento forçado

A polícia italiana está procurando o corpo de uma menina de 18 anos supostamente assassinada por sua família paquistanesa após se recusar a aceitar um casamento forçado muçulmano.



Os pais da menina, um tio e dois primos estão sendo investigados por assassinato, disse o tenente-coronel Stefano Bove, Carabinieri, no sábado (29).



Todos "supostamente participaram do crime", explicou à imprensa.



A polícia está vasculhando uma área dos campos para encontrar a jovem desaparecida, Saman Abbas.



Segundo Bove, os agentes fiscalizam "poços, canais de irrigação e estufas".



Saman Abbas, que morava na cidade de Novellara, no norte do país, se rebelou no ano passado contra a proposta de sua família de que ela se casasse com um primo de seu país natal.



Ainda menor de idade, ela entrou em contato com o Serviço Social e em novembro foi transferida para um centro de acolhimento. Ela denunciou seus pais à polícia, mas em 11 de abril voltou a morar com eles.



A polícia está procurando por ela desde 5 de maio, quando foram à sua casa e não encontraram ninguém.



Mais tarde, eles descobriram que seus pais viajaram para o Paquistão sem ela e encontraram imagens de uma câmera de segurança que prenunciavam o pior.



Em 29 de abril, cinco pessoas foram vistas saindo de casa com pás, um pé de cabra e um balde, e voltando cerca de duas horas e meia depois.



Os 'Carabinieri' identificaram as cinco pessoas como integrantes da família suspeitos de homicídio. As autoridades também acreditam que eles viajaram para o Paquistão.