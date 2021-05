Apresentadora argentina confunde primeiro britânico vacinado contra covid com William Shakespeare

Uma apresentadora de televisão argentina confundiu o primeiro vacinado no Reino Unido contra a covid-19, William Shakespeare, falecido esta semana, com seu famoso homônimo, autor de obras clássicas da literatura inglesa falecido há mais de 400 anos.



A jornalista Noelia Novillo noticiou no ar a morte do homem de 81 anos, que em dezembro ficou famoso por ser o primeiro homem a receber uma vacina contra o novo coronavírus, acreditando que se tratava do escritor, um dos maiores autores da história da literatura.



"Estamos entrando com informações que realmente nos deixam de boca aberta diante da magnitude desse homem. Estamos falando de William Shakespeare e de sua morte", iniciou Novillo em seu espaço no canal de notícias 26.



"Vamos contar o motivo, o por quê. A verdade é que ele é um dos escritores mais importantes, para mim a maior referência da língua inglesa. Ele é o primeiro homem que recebeu a vacina contra o coronavírus (...) Morreu na Inglaterra aos 81 anos", acrescentou, para perplexidade de muitos telespectadores.



Minutos depois, o trecho com suas declarações circulou nas redes sociais, inundadas de piadas, memes e até insultos.



"Uma notícia viralizou nas últimas horas. Na verdade, eu sabia e conhecia o que estava dizendo e comentando como sempre para todas as pessoas. Me expressei mal, faltou uma pontuação, faltou uma vírgula, um parêntese. Eu queria esclarecer uma coisa, fui pouco explícita e as pessoas, claro, interpretaram mal", disse.



Bill Shakespeare, o homem imunizado com a vacina da Pfizer em dezembro no Hospital Universitário na cidade inglesa de Coventry, morreu na quinta-feira por causas diferentes da covid-19.



William Shakespeare, autor de clássicos da literatura mundial como "Romeu e Julieta", "Macbeth", "Hamlet" e dezenas de outros, também morreu na Inglaterra, mas em 1616.