Primeiro show-teste para 5.000 pessoas em Paris

Quase 5.000 pessoas têm um encontro marcado neste sábado (29) em Paris para dançar ao ritmo de um grupo francês que conquistou a fama na década de 1980, em um estudo científico há muito aguardado para um setor especialmente afetado pela pandemia.



Sem distanciamento, mas com máscara obrigatória. Estas são as regras do show do grupo Indochine, que também respeitará o toque de recolher em vigor na França e terminará antes das 21 horas.



Essa experiência, que já foi realizada em outras partes da Europa, foi adiada várias vezes na França e acontece em um momento em que a situação de saúde está melhorando e a vacina está prestes a ser oferecida a todos os adultos.



Neste momento, na França, este tipo de evento é autorizado, mas desde que a distância de quatro metros quadrados entre cada pessoa seja respeita, o que obriga muitos a serem cancelados porque se tornam financeiramente insustentáveis.



O show deste sábado pretende mostrar que se os espectadores fizerem um teste de diagnóstico e este apresentar resultado negativo, eles não correm o risco de serem contaminados.



O público terá entre 18 e 50 anos e não deve apresentar nenhuma patologia que provoque o risco de morte em caso de infecção, como diabetes ou obesidade grave.



Experiências anteriores, na Espanha e no Reino Unido, não mostraram riscos elevados de infecção.



Mas os resultados encorajadores do primeiro show-teste europeu, realizado em Barcelona em dezembro, são difíceis de extrapolar devido às "rígidas" condições de prevenção que foram impostas, alertou um estudo publicado na sexta-feira.