Finlandenses votam dentro do automóvel para evitar a covid

A fila prossegue sobre as pistas de um aeroporto abandonado dos subúrbio de Helnsique, onde, para evitar um novo foco de covid-19, foi adotado um sistema de votação dentro do automóvel para as eleições locais finlandesas.



Muitas cenas de "drive-thru" para testes de diagnóstico e vacinação foram registradas no mundo, mas na Finlândia o sistema permite a votação antecipada para as eleições de 13 de junho.



"Registrar e preencher a cédula de votação aconteceram de maneira brilhante. E protegido do coronavírus", elogiou o aposentado Joukko Salminen, dentro de seu carro.



Após o adiamento das eleições de abril para junho devido à pandemia, as autoridades finlandesas pensaram em formas de organizar o pleito com segurança, com a possibilidade de votar duas semanas antes e respeitando o sigilo do sufrágio.



"Instalamos telas que impedem que as pessoas vejam o voto", declarou à AFP Vesa Kouvonkorpi, diretora do centro eleitoral no antigo aeroporto de Helsinque-Malmi.



"Porque o carro equivale à cabine eleitoral e a lei proíbe que alguém possa ver o que acontece ali", destaca.



Os veículos são direcionados a três filas, o motorista apresenta ao funcionário o documento de identidade e recebe a cédula para preencher com seu voto.



O funcionário vira as costas enquanto o motorista completa a cédula de votação e a coloca em um envelope, que é entregue ao 'mesário', que o inclui em outro envelope. O material será enviado ao distrito correspondente.



Como na cabine eleitoral, apenas uma pessoa pode estar no veículo, de acordo com a lei finlandesa. Os eventuais passageiros recebem um pedido para deixar o carro por um momento.



Apesar do processo durar quatro vezes mais tempo que o voto normal, o local é um sucesso e recebeu mais de 500 eleitores no primeiro dia, informou Vesa Kouvonkorpi.



O vasto espaço das pistas permite organizar tudo longe dos engarrafamentos, além de proporcionar distanciamento suficiente, pois as pessoas em quarentena ou isolamento também têm o direito de votar.



Com menos de 1.000 mortes e 92.000 casos em uma população de 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia te um dos menores balanços da pandemia na Europa.



Para as eleições municipais, os finlandeses devem escolher entre 30.000 candidatos em 300 distritos.



O governo de centro-esquerda da jovem primeira-ministra social-democrata Sanna Marin atingiu grande popularidade por sua gestão da pandemia.



Mas as pesquisas apontam um avanço da oposição, especialmente da extrema-direita representada pelo Partido dos Finlandeses.



A pesquisa mais recente divulgada pelo canal de televisão público Yle mostrou que este último partido receberia 18,2% dos votos, o que representaria um recorde para a formação nacionalista e um avanço de quase 10 pontos na comparação com as eleições locais de 2017.



O resultado de seu líder, Jussi Halla-aho, candidato à prefeitura de Helsinque, será acompanhado de perto, apesar de suas reduzidas possibilidades de conquistar o governo da capital.