Os fãs chineses da série "Friends" não esconderam a frustração ao ver que a censura eliminou estrelas como Lady Gaga, Justin Bieber e o grupo sul-coreano BTS das imagens do programa especial que reuniu os protagonistas.



O programa especial de "Friends", lançado na quinta-feira na plataforma HBO Max nos Estados Unidos, foi exibido por três plataformas chinesas, mas as participações dos convidados citados foram eliminadas.



Lady Gaga está na lista de vetos das autoridades chinesas desde que se reuniu, em 2016, com o Dalai Lama, líder espiritual tibetano.



Bieber teve o mesmo destino quando publicou uma foto no Yasukuni Shrine de Tóquio, local de culto xintoísta que homenageia os japoneses mortos nas guerras, incluindo 14 criminosos de guerra condenados pelos aliados após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.



A banda BTS provocou a revolta do Partido Comunista Chinês no ano passado quando não mencionou os chineses mortos durante a guerra da Coreia em um discurso sobre a dor provocada pelos confrontos na região.



As plataformas chinesas que exibiram o episódio especial de "Friends" não responderam as perguntas da AFP sobre os cortes.



A série foi muito popular na China e era utilizada nas escolas para ensinar inglês.



"Esperei por semanas para assistir e a versão exibida na China estava destruída", escreveu um fã nas redes sociais.



"Os censores não podem permitir nem que aproveitemos uma série?", questionou outro.



Tencent