Peru estende proibição de uso de carros particulares aos domingos devido à pandemia

O Peru estendeu até 20 de junho a proibição do uso de veículos particulares aos domingos, que vencia em 31 de maio, como forma de reduzir os deslocamentos e conter os casos de covid-19, que estão perto dos 2 milhões no país.



A norma, publicada nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial da União, especifica, porém, que no domingo, 6 de junho, dia da eleição presidencial, a população poderá se dirigir às zonas eleitorais em seus carros.



A restrição abrange 193 das 196 províncias do país, que estão em níveis de alerta de saúde altos, muito altos ou extremos.



O governo afirma que essas proibições contribuem para que as pessoas não viajem longas distâncias para encontros sociais ou familiares aos domingos, que são uma fonte potencial de contágio da covid-19, pois promovem aglomerações e o relaxamento do distanciamento físico e do uso de máscaras.



O Peru vive uma segunda onda da pandemia, dominada pela variante brasileira do coronavírus, que é mais contagiosa segundo autoridades sanitárias.



A covid-19 já matou mais de 68 mil pessoas e infectou 1,9 milhão dos 33 milhões de habitantes do país sul-americano, de acordo com o Ministério da Saúde.



A vacinação segue em ritmo ainda lento desde seu início em fevereiro. Até 16 de maio, 1,05 milhão de pessoas foram imunizadas com as duas doses, o que representa apenas 3,2% da população.