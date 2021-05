Wall Street fecha semana no azul

A Bolsa de Nova York fechou a semana no azul, em um mercado atento à inflação nos Estados Unidos, antes do fim de semana prolongado.



O Dow Jones subiu um modesto 0,19%, a 34.529,45 pontos, enquanto o Nasdaq teve leve alta de 0,09%, a 13.748,74 pontos. O índice ampliado S&P; 500 ganhou 0,08%, o que lhe permitiu se aproximar de seu recorde, ao ficar em 4.204,11 pontos. Durante o mês, o Dow Jones subiu 1,93% e o S&P; 500 avançou 0,55%, enquanto o Nasdaq caiu 1,53%.



Nesta sexta-feira, foram divulgados os resultados da inflação nos Estados Unidos. O aumento de preços em abril foi de 3,6% em 12 meses, devido ao aumento da demanda e às dificuldades mundiais de abastecimento, segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio.



A alta foi bem maior que a de março, de 2,4% em 12 meses, segundo dados revisados levemente para cima. O aumento da inflação em 12 meses foi o mais severo em um ano.



"Tudo consiste em saber em que momento o mercado irá considerar que o Fed estará perto de endurecer sua política monetária", exlicou Peter Hanks, estrategista da IG.



SALESFORCE.COM



BOEING



GAMESTOP