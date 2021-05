Demanda nos EUA impulsiona preços do petróleo

Os preços do petróleo tiveram esta semana a maior alta desde meados de abril, em um mercado otimista sobre a demanda antes do início das viagens de verão nos Estados Unidos.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 69,63 dólares em Londres, alta de 0,24%. Na semana, disparou 5,71%. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês caiu 0,79%, a 66,32 dólares. Na semana, subiu 4,81%.



Os preços dos contratos de referência estão próximos de suas máximas anuais, atingidas no começo de março: 71,38 dólares para o Brent e 67,98 para o WTI.



A demanda de combustíveis deve aumentar nas próximas semanas, assim como a atividade nas refinarias, que ainda se encontra abaixo do nível habitual para esta temporada (87%, em vez de 90%), indicou John Kilduff, analista da Again Capital.