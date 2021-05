Corte Constitucional do Mali declara coronel Goïta presidente de transição

A Corte Constitucional do Mali declarou nesta sexta-feira (28) o coronel Assimi Goïta como chefe de Estado e presidente de transição, encarregado de devolver o poder aos civis, segundo sentença do tribunal, que pôs fim, assim, ao segundo golpe realizado pelos militares em nove meses.



A decisão determina que o vice-presidente da transição, coronel Goïta, "exerça as funções, atribuições e prerrogativas de presidente de transição para conduzir o processo de transição à conclusão", e que terá "o título de presidente de transição, chefe de Estado".



A Corte Constitucional chegou a esta conclusão após ter constatado "o vácuo da presidência", após a demissão do até então presidente da transição, Bah Ndaw.



"Devido ao vácuo na presidência da transição, tem lugar dizer que o vice-presidente da transição assume as prerrogativas, os atributos e as funções de presidente da transição, chefe de Estado", destacou.



O coronel Goïta, homem forte do Mali desde o golpe e Estado que executou em 18 de agosto de 2020 com um grupo de oficiais, mandou deter na segunda-feira o presidente Bah Ndaw e o primeiro-ministro Moctar Ouane, garantidores civis da transição aberta após o golpe.



Assimi Goïta anunciou na terça-feira que os tinha deposto dos cargos, embora posteriormente a ação tenha sido apresentada como demissão, sem que se saiba se foi voluntária ou não.