Primeiro-ministro holandês anuncia fim do 'confinamento' em 5 de junho

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou nesta sexta-feira(28) o fim do "confinamento" a partir de 5 de junho com um novo relaxamento das restrições ao coronavírus, em particular, a autorização para comer em restaurantes.



O número de internações e novos casos continua diminuindo, permitindo esta nova fase quatro dias antes do previsto.



"A flexibilização de 5 de junho na verdade significa o fim do confinamento", declarou Rutte em entrevista coletiva.



"Corremos um risco calculado, mas se o céu cair sobre nós na próxima semana e os números subirem novamente, enfrentaremos uma nova situação", acrescentou.



No entanto, tal reversão é "improvável", acrescentou Rutte, citando cientistas que assessoram o governo, segundo a agência de notícias holandesa ANP.



O governo holandês recentemente suspendeu o toque de recolher e autorizou restaurantes e cafés a abrirem espaços externos.



A partir de 5 de junho, esses estabelecimentos poderão receber seus clientes em ambientes internos até as 22h locais.



Os museus poderão receber visitas, com fluxo de um visitante por metro quadrado, e os cinemas e teatros, no máximo 50 espectadores.



"As pessoas, como eu, estão ansiosas para ir a um show ou comer em um restaurante", acrescentou.



O coronavírus causou mais de um milhão e meio de infecções e a morte de mais de 17.500 pessoas na Holanda.