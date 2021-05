O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, manifestou nesta sexta-feira (28) sua "preocupação" com as mortes nos protestos na Colômbia, disse a chancelaria americana após uma reunião do secretário de Estado com a vice-presidente e chanceler colombiana, Marta Lucía Ramírez.



Blinken "expressou sua preocupação e condolências com a perda de vidas durante os protestos recentes na Colômbia e reiterou o direito inquestionável dos cidadãos de protestar pacificamente", destacou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado.