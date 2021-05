EUA pede para Mianmar 'libertar imediatamente' um jornalista americano

Os Estados Unidos pediram, nesta sexta-feira (28), ao "regime militar" governante em Mianmar que "liberte imediatamente" o jornalista americano Daniel Fenster, detido em Yangon.



"Estamos profundamente preocupados pela detenção do cidadão americano Daniel Fenster, que trabalhava como jornalista em Mianmar", declarou um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.



"Pedimos ao regime militar que o liberte imediatamente e continuaremos pedindo até que ele possa voltar para casa com a sua família de forma segura", acrescentou, informando que a embaixada dos Estados Unidos em Yangon solicitou acesso ao detido, mas não conseguiu.



"Pedimos ao governo birmanês que conceda o acesso consular, conforme estabelecido pela Convenção de Viena", declarou o porta-voz. "A detenção de Daniel, assim como a detenção ou o uso da violência por parte do exército birmanês contra outros jornalistas, é um ataque inaceitável à liberdade de expressão em Mianmar", insistiu.



O corpo diplomático americano insiste na necessidade de "meios de comunicação livres e independentes, que são essenciais para construir sociedades livres, resistentes e prósperas", acrescentou.



Fenster, diretor editorial do Frontier Myanmar, foi detido na segunda-feira no aeroporto internacional de Yangon quando estava prestes a embarcar em um avião com destino à Malásia, informou o jornal no Twitter, alegando que desconhecia o motivo de sua prisão.



"Estamos preocupados e pedimos sua libertação imediata", disse o Frontier.



Fenster, de 37 anos, trabalhou para o Frontier Myanmar durante um ano e ia voar para a Malásia para visitar a sua família quando foi detido, explicou o editor Thomas Kean à AFP.