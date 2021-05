Um palestino morto pelas forças israelenses na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram um palestino nesta sexta-feira (28) na Cisjordânia ocupada, informou o ministério palestino da Saúde.



Zakariya Hmayel foi baleado pelo exército na cidade de Bayta, no sul de Naplusa, durante uma manifestação contra a expansão das colônias israelenses em territórios palestinos, afirmou o ministério.



O exército israelense não confirmou o incidente por enquanto para perguntas da AFP.



Durante o protesto em torno de Bayta, palestinos atiraram pedras nos soldados israelenses, informou um jornalista da AFP.



Na terça-feira, as forças israelenses mataram um palestino durante uma operação no campo de refugiados de Al Amari, perto de Ramallah.



Operações de busca e prisões continuaram na Cisjordânia desde o fim da escalada de violência entre Israel e o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, que durou 11 dias e terminou com uma trégua na semana passada.



Na Faixa de Gaza, 254 palestinos foram mortos, enquanto nos territórios ocupados, confrontos com tropas israelenses causaram mais de 25 mortes de palestinos.