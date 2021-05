Italiana Samantha Cristoforetti será a primeira mulher astronauta europeia à frente da ISS

A italiana Samantha Cristoforetti será a primeira mulher astronauta europeia a assumir o comando da Estação Espacial Internacional (ISS), durante sua missão prevista para 2022, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA) em um comunicado nesta sexta-feira (28).



Cristoforetti, de 44 anos, ex-pilota de caça, é a primeira mulher astronauta italiana. Viajará para a ISS junto com os astronautas da NASA Kjell Lindgren e Bob Hines.



Será a segunda vez que viajará à ISS, depois de uma primeira estadia de 199 dias em órbita, entre 2014 e 2015, um recorde para uma mulher em missão espacial.



Cristoforetti será a quinta astronauta da ESA a assumir as rédeas da ISS.



Sua nomeação é "uma fonte de inspiração para toda uma geração que está se apresentando agora para se juntar ao corpo de astronautas da ESA", disse no comunicado seu diretor-geral, Josef Aschbacher.



A agência lançou em março uma campanha para recrutar a sua futura promoção.