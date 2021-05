EUA estuda adoção de passaporte de vacinação para viagens internacionais

Os Estados Unidos consideram adotar um passaporte de vacinação para viagens internacionais - informou o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, nesta sexta-feira (28).



"Estamos estudando muito detidamente" a ideia de um passaporte especial para americanos vacinados contra a covid-19 que viajam de e para o exterior, disse ele ao canal de televisão ABC.



O governo do presidente Joe Biden quer "se assegurar de que os passaportes que forem oferecidos para a vacinação estejam disponíveis para todos e que ninguém fique de fora", frisou Mayorkas, cujo departamento é responsável pela Administração de Segurança nos Transportes (TSA, ma sigla em inglês).



A União Europeia está preparando o lançamento de um certificado de saúde para junho, e vários países do bloco pretendem criar um similar em nível nacional.



A ideia está causando polêmica nos Estados Unidos, onde alguns estados, como Nova York, têm seu próprio certificado, enquanto outros, como Flórida e Texas, recusam-se a implementá-lo, por considerarem que violaria os direitos fundamentais dos americanos.



Esta semana, uma congressista apoiadora do ex-presidente republicano Donald Trump gerou polêmica ao comparar o passaporte de vacinação com a estrela amarela, um símbolo da estigmatização nazista dos judeus.



Em abril, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que "não haverá nenhuma exigência federal que obrigue todos a obterem um certificado de vacinação único".