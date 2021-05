Agência da UE recomenda uso de vacina da Pfizer em adolescentes de 12 a 15 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) decidiu, nesta sexta-feira, dia 28, recomendar o uso da vacina contra o novo coronavírus da Pfizer em adolescentes de 12 a 15 anos. Se a orientação for acatada pela Comissão Europeia, o imunizante será o primeiro liberado para essa faixa etária no bloco. O profilático, desenvolvido em parceria com a BioNTech, já é aprovado para indivíduos a partir de 16 anos e é aplicado em duas doses. A decisão da EMA se baseou em estudo que contou com 2.260 pessoas, entre as quais ninguém contraiu a doença, o que sugere eficácia de 100% do imunizante.