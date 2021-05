Novo filme de Wes Anderson concorre no Festival de Cannes

O novo filme de Wes Anderson, "A crônica francesa", competirá pela Palma de Ouro do Festival de Cannes que acontecerá em julho, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (28).



O filme, que reúne atores consagrados como Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Adrien Brody, deveria ter estreado na edição do ano passado, anulada devido à pandemia.



Gravado no sudoeste da França, "A crônica francesa" é uma compilação de histórias publicadas em uma revista dos EUA que circula em uma cidade fictícia do século XX, segundo sua sinopse.



Anderson, de 52 anos, construiu ao longo de cerca de 10 filmes como "O grande hotel Budapest" e "Ilha de cachorros" um universo melancólico marcado pelos planos de simetria perfeita.



O filme do americano é o terceiro a ser incluído na competição do Festival de Cannes, que acontecerá em 6 e 17 de julho. Também já foram anunciados "Annette", do francês Leos Carax, que abrirá a competição, e "Benedetta", do holandês Paul Verhoeven.



O restante dos filmes será revelado em 3 de junho.