Rússia expressa apoio a Belarus após crise por avião desviado

A Rússia expressou nesta sexta-feira (28) apoio a Belarus e voltou a criticar as sanções europeias contra seu aliado, acusado pelo Ocidente de desviar um avião comercial para prender um opositor.



Novos elementos parecem indicar, no entanto, que o alerta de bomba, que as autoridades bielorrussas mencionaram como desculpa para justificar o desvio no domingo do voo Atenas-Vilnius a Minsk, é uma encenação, como afirma a União Europeia (UE).



O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, conta com o apoio da Rússia e será recebido nesta sexta-feira pelo colega russo Vladimir Putin. A reunião tem como tema oficial a integração econômica.



Para o ministério russo das Relações Exteriores, Belarus tem sido transparente no caso. A porta-voz da diplomacia de Moscou, Maria Zakharova, acusou os 27 países membros da UE de comportamento "irresponsável que coloca em risco a segurança dos passageiros" ao pedir que as companhias aéreas evitem o espaço aéreo bielorrusso.



- "Cancelamentos técnicos" -



A decisão da UE provocou o cancelamento de vários voos da Air France. A Austrian Airlines anunciou o cancelamento do voo Viena-Moscou depois que as autoridades russas rejeitaram uma mudança de rota para evitar o espaço aéreo de Belarus.



Alguns países temem que estas seriam medidas de represália russas, o que o Kremlin negou, alegando motivos "técnicos". A autoridade aérea russa Rossaviatsia explicou o atraso na confirmação dos planos de voo pelo "aumento de demandas das companhias aéreas".



O presidente bielorrusso rebateu durante a semana as acusações dos países ocidentais, que consideram que o avião foi desviado para possibilitar a detenção do dissidente Roman Protasevich.



Lukashenko defendeu o desvio do avião como uma ação legal "para proteger o povo" de uma suposta ameaça de bomba no avião e alegou que não sabia que Protasevich estava a bordo. Também disse que as críticas são uma tentativa de seus adversários de enfraquecer seu mandato.



Moscou afirma que não tem nenhum motivo para duvidar das explicações de Minsk.



- Encenação -



As suspeitas de encenação, no entanto, foram reforçadas por dois elementos.



A empresa Proton Technologies, com sede na Suíça, responsável pelo endereço da conta eletrônica responsável pela ameaça de bomba, revelou que "a mensagem foi enviada depois que o avião foi desviado".



O site Dossier.center publica uma foto apresentada como a do e-mail, cuja hora de envio é 9H57 GMT. Mas a transcrição das conversas entre o voo FR4978 e os controladores aéreos bielorrussos, publicada por Minsk, estabelece que o piloto foi informado da ameaça às 9H30 GMT, e um minuto depois recebeu a recomendação de pousar na capital bielorrussa.



As autoridades de Belarus afirmam que o aeroporto de Minsk recebeu uma mensagem eletrônica assinada pelo movimento islamita Hamas informando sobre uma bomba a bordo.



A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) decidiu investigar o incidente de 23 de maio e destacou a importância de "compreender se algum Estado membro da OACI violou o direito internacional da aviação".



- Dura pena de prisão -



Protasevich, que foi detido no aeroporto de Minsk com sua companheira Sofia Sapega, foi visto pela última vez em um vídeo divulgado pelas autoridades bielorrussas na segunda-feira, no qual supostamente admite ter ajudado a organizar distúrbios, uma acusação que pode provocar uma pena de 15 anos de prisão.



A mãe do jornalista fez um apelo emocionado na quinta-feira em Varsóvia



"Quero que transmitam nosso pedido pelo mundo, aos representantes dos governos, aos dirigentes da UE, aos dirigentes americanos: grito, suplico, ajudem a libertar meu filho", declarou Natalia Protasévich.



Nesta sexta-feira, a Lituânia anunciou a expulsão de dois diplomatas bielorrussos por "atividades incompatíveis com estatuto de um diplomata".



