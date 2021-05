Economia francesa tem contração no primeiro trimestre

A aguardada recuperação da economia francesa, afetada pelo impacto da covid-19, não se concretizou no primeiro trimestre, mas o governo continua otimista para o restante do ano.



O Produto Interno Bruto (PIB) registrou contração de 0,1% nos três primeiros meses do ano, anunciou o instituto nacional Insee, que chegou a projetar um crescimento de 0,4% para o mesmo período.



O primeiro trimestre do ano foi marcado por importantes restrições para frear a circulação do vírus, com o fechamento de vários estabelecimentos comerciais considerados não essenciais e limitações aos deslocamentos dentro do país.



Mas o que prejudicou a recuperação foi principalmente a atividade e o investimento no setor da construção.



O governo francês, no entanto, se apressou a confirmar a meta de crescimento de 5% do PIB para 2021. "Isto não muda nosso objetivo de nenhuma maneira", declarou o ministro das Finanças, Bruno Le Maire.



Depois de pedir aos franceses que "mantenham a calma e não desanimem por este ou aquele número", Le Maire disse que todos os indicadores atuais "apontam para uma alta".



O governo espera uma recuperação forte no verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), similar ao grande avanço da economia no verão de 2020, após o primeiro confinamento, estimulado pelo consumo das famílias.



O ministro também reiterou o "objetivo estratégico" fixado desde o início da crise: "voltar no primeiro trimestre de 2022 ao nível de desenvolvimento econômico registrado antes da crise em 2019".



Mas o trabalho do governo aumentou um pouco após os resultados do primeiro trimestre.



O PIB continua sendo 4,7% inferior ao do final de 2019, antes do início da crise de saúde.