Suíça abandona negociações por acordo de maior aproximação comercial com a UE

A Suíça decidiu abandonar as negociações com a União Europeia para um acordo de aproximação comercial com o bloco. Em comunicado, a Comissão Europeia afirmou que foi uma decisão unilateral de Berna, e indicou "lamentar" a postura, devido aos "progressos registrados nos últimos anos" quanto às tratativas.



A Suíça mantém acordo de livre comércio com a UE, e no caso da circulação, é integrante do espaço Schengen, que permite livre trânsito entre 26 países europeus. No entanto, sem o acerto, "a modernização das nossas relações não será possível e os nossos acordos bilaterais envelhecerão inevitavelmente", afirma a Comissão.



O objetivo principal da nova abordagem era garantir que qualquer pessoa que operasse no Mercado Único da UE enfrentasse as mesmas condições da outras, descreve o comunicado. "Isso é fundamentalmente uma questão de justiça e segurança jurídica. O acesso privilegiado ao mercado único deve significar o cumprimento das mesmas regras e obrigações", afirma a Comissão.



Além disso, a Comissão anunciou a expiração de um reconhecimento mútuo com efeitos de facilitação do comércio de dispositivos médicos entre a UE e a Suíça no dia 26 de maio.