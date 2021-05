O governo austríaco apresentou nesta quinta-feira (27) um "mapa" da presença do Islã no país que gerou polêmica entre as organizações muçulmanas.



Com este mapa interativo, qualquer cidadão pode encontrar os nomes e localizações de mais de 600 mesquitas e associações, assim como a identidade de seus líderes e possíveis vínculos com o exterior.



Este mapa interativo "demonstra uma intenção manifesta do governo de estigmatizar todos os muçulmanos como um perigo potencial", reagiu o Conselho Representativo Muçulmano em um comunicado transmitido à AFP.



Não se trata de lançar "suspeitas gerais sobre os muçulmanos", informou a ministra da Integração, Susanne Raab, mas de expor "ideologias" que questionam "os valores da democracia liberal".



O mapa foi produzido pela Universidade de Viena e pelo Centro de Documentação do Islã Político, órgão criado no ano passado pela coalizão governista de conservadores e Verdes.



A Áustria sofreu seu primeiro ataque extremista em novembro passado, e os ataques verbais ou físicos contra muçulmanos se multiplicaram desde então. Em todo o ano passado, 1.402 desses incidentes foram relatados.