EUA confirma crescimento de 6,4% em seu PIB no primeiro trimestre

Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira (27) um crescimento de seu PIB de 6,4% em projeção anual, de acordo com a segunda estimativa do Departamento do Comércio.



Entre janeiro e março, a maior economia do mundo se beneficiou de medidas maciças de apoio econômico que aumentaram o consumo.



"O aumento do PIB no primeiro trimestre reflete a continuidade da reativação econômica, a reabertura dos comércios e a continuação da resposta governamental contra a pandemia de covid-19", destacou o Departamento em um comunicado.



O Comércio revisou para cima os gastos com o consumo (+11,3%) e os investimentos fixos não residenciais (+10,8%).



Estes dados foram compensados por revisões para baixo das exportações e dos investimentos privados em estoques de produtos.



Esta compensação manteve a alta do PIB em um nível estável em comparação com a primeira estimativa.



Os Estados Unidos medem o crescimento do PIB em projeção anual, um mecanismo que lhe permite estimar a expansão da economia em 12 meses se forem mantidas as condições do período considerado na medição.