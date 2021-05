Pelo menos 1.500 são evacuados após inundações na Guatemala

Cerca de 1.500 pessoas foram evacuadas de suas casas nesta quinta-feira (27) devido às inundações causadas pelas recentes chuvas em uma cidade caribenha da Guatemala, no leste do país, informou uma fonte da Defesa Civil.



As fortes chuvas na região causaram o "acúmulo de água" que afetou sete comunidades do município de Livingston, no departamento de Izabal, disse David de León, porta-voz da Coordenadoria Nacional de Redução de Desastres (Conred), aos jornalistas.



De acordo com ele, pelo menos 1.500 residentes tiveram que ser evacuados para vilas próximas, enquanto 415 casas sofreram destruições "leves, moderadas ou severas".



Imagens divulgadas pela instituição mostram parte das casas inundadas, a maioria construída com tábuas de madeira e telhado de palha, e outras feitas com placas de zinco.



"As instituições do sistema Conred estão dando apoio às famílias afetadas" pelas enchentes, afirmou o responsável.



A região leste da Guatemala é uma das mais atingidas pelas inundações durante a temporada de chuvas, que geralmente começa em maio e vai até novembro.



Segundo a Conred, desde o início de maio as chuvas deixaram um morto em todo o país e afetaram quase 30 mil, principalmente devido ao transbordamento de rios, rompimento de drenos em áreas urbanas, ventos fortes e deslizamentos de estradas, entre outros incidentes.