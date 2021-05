ACNUR pede que países europeus encerrem devolução ilegal de migrantes e retórica 'tóxica'

A Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) pediu nesta quinta-feira (27) aos países europeus que encerrem as "devoluções ilegais" de migrantes, que acontecem "ao longo das fronteiras externas da UE", e para que "evitem o discurso tóxico" sobre migração.



Em uma vídeoconferência com eurodeputados e representantes dos Estados-membros, o comissário Filippo Grandi também pediu a adoção de uma reforma da política de migração e asilo proposta pela Comissão Europeia, que gera fortes divergências entre os países do bloco.



Este Novo Pacto sobre Migração e Asilo prevê mecanismos complexos de solidariedade entre os países membros em caso de fluxo de migrantes e resgates no mar, de aceleração dos procedimentos para examinar as solicitações de asilo, e o retorno de pessoas em situação irregular.