Pais do jornalista bielo-russo detido pedem ajuda para sua libertação

Os pais de Roman Protasevich, jornalista dissidente detido pelo governo de Belarus após o desvio de seu voo e da aterrissagem forçada em Minsk, pediram nesta quinta-feira (27) ajuda para conseguirem a libertação de seu filho.



"Quero me dirigir a você, como mãe de Roman, quero que ouçam meu grito, o grito da minha alma, para que entendam como é difícil para nós viver este absurdo, essa situação", declarou Natalia Protasevich em uma entrevista coletiva em Varsóvia.



"Quero que transmitam nosso pedido ao mundo, aos representantes dos governos, aos líderes da UE, aos líderes americanos: grito, suplico, ajudem-me a libertar meu filho", acrescentou ela, visivelmente emocionada.



O pai de Roman, Dmitry, ressaltou que seu filho é "um homem sólido".



"Ao longo de sua vida, lutou pela verdade e a transmitiu ao povo. Por isso, Lukashenko cometeu esse ato abominável", disse ele, referindo-se ao presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.



Os pais de Roman Protasevich se mudaram para a Polônia há oito meses, depois de sofrerem a repressão dirigida contra as manifestações sem precedentes organizadas após a polêmica eleição presidencial de agosto de 2020.



Após o desvio para Minsk, no domingo, de um avião comercial para prender Roman Protasevich, os líderes da UE decidiram, no dia seguinte, proibir seu espaço aéreo e seus aeroportos para os aviões bielo-russos e recomendaram que as companhias aéreas da UE evitassem seu espaço aéreo. Também pediram a aplicação de novas sanções.



Nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse à AFP que as exportações de potássio e o trânsito de gás russo, duas importantes fontes de receita para Belarus, são pistas para as sanções econômicas estudadas pela UE.