Pedidos de seguro-desemprego continuam diminuindo nos EUA

Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuaram diminuindo na semana passada e permanecem em seus menores níveis desde o início da pandemia, segundo dados desta quinta-feira (27) do Departamento do Trabalho.



Entre 16 e 22 de maio, 406.000 pessoas solicitaram o subsídio, o que significa 38.000 menos que na semana anterior.



O resultado semanal foi melhor do que o previsto pelos analistas (425.000 novos pedidos).



Mesmo com essas quedas, os números são quase duas vezes mais altos que os registrados antes da pandemia.



A quantidade de beneficiários, contando os auxílios que entraram em vigor para enfrentar a pandemia, era de 15,8 milhões no início de maio, uma quantidade também menor.



No entanto, essas ajudas serão reduzidas ou desaparecerão em breve devido ao fato de vários estados terem decidido reduzi-las ou eliminá-las a partir de junho ou julho.



Esses estados consideram que tais subsídios incentivam os desempregados a ficarem em casa em vez de buscarem emprego. Além disso, muitos empregadores têm problemas para conseguir funcionários; especialmente para postos menos qualificados e, consequentemente, menos remunerados.